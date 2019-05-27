الامارات | شرطة الشارقة توضح ملابسات وفاة طفل نتيجة استنشاقه مبيدات حشرية

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الشارقة توضح ملابسات وفاة طفل نتيجة استنشاقه مبيدات حشرية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعربت شرطة الشارقة عن أسفها لوفاة طفل من الجنسية الآسيوية يبلغ من العمر 10 أعوام نتيجة استنشاقة لمادة سامة استخدمت لمكافحة الحشرات في شقة مجاورة لمسكنه.

وتفصيلاً تلقت غرفة العمليات المركزية بشرطة الشارقة بلاغاً من مستشفى القاسمى بالشارقة يوم الجمعة الماضي الموافق 24 مايو الجاري، في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً يفيد بوفاة طفل من الجنسية الآسيوية يبلغ من العمر "10" أعوام نتيجة استنشاقة لمادة سامة تستخدم لمكافحة الحشرات،بينما أصيبت شقيقته التوأم وأمه ووالده بحالات اختناق نتيجة استنشاقهم لنفس المادة السامة، وذلك بمنزلهم بإحدى المناطق بالإمارة.

وقال مدير فرع التحقيق بمركز شرطة البحيرة الشامل، المقدم سعيد الشامسي عند ورود البلاغ إنتقل على الفور مدير مركز شرطة البحيرة الشامل العقيد أحمد الغروبتي، إلى جانب خبراء المختبر الجنائي ، وعدد من المختصين ببلدية الشارقة، وتبين أن الشقة التي تجاور شقة الأسرة المصابة قد استخدمت مبيدات حشرية شديدة الخطورة، مؤكداً استقرار الحالة الصحية لأفراد الأسرة بعد زيارتهم بالمستشفى.

ومن جانبه أفاد رئيس المختبر الجنائي بشرطة الشارقة، العميد أحمد حاجي السركال بأن الفحوص المخبرية التي أجريت على بعض العينات التي تم جمعها من المادة المستخدمة، التي عثر عليها داخل الشقة، تبين أنها مادة (فوسفيد الألمنيوم) المحظورة والممنوع استخدامها في المناطق السكنية، والتي ينتج عنها (غاز الفوسفين)، الذي غالباً ما يتسرّب إلى الشقق المجاورة عبر فتحات التهوية، فيتسبب في حالات التسمم القاتلة.

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وأشار إلى أنه عثر على عدد 32 قرص موزعة بداخل الشقة السكنية المجاورة للشقة التي تقطنها الأسرة، مما تسبب في حالة الوفاة والاصابات الاخرى الناتجة عن استنشاقه.

وناشد العميد السركال أفراد المجتمع بالتحوط عند استخدام المبيدات الحشرية بكافة أنواعها والتعامل مع الشركات المرخصة والمعتمدة من الجهات المختصة بالإمارة، حيث يمكن التعرف عليها من خلال موقع البلدية أو الاتصال بالخط الساخن (993) الخاص ببلدية الشارقة، منوهاً أنه عند الانتقال إلى موقع الحادث لوحظ وجود ملصقات صادرة عن البلدية تحذر من استخدام المبيدات الغير مرخصة، والتي تمثل خطر على صحة الأفراد، الا أن العديد من قاطني الشقق لايعيرون لتلك التحذيرات أهمية، مما يتسبب في وقوع الحوادث المشابهة، متمنياً السلامة للجميع.

وأهابت القيادة العامة لشرطة الشارقة بأفراد المجتمع أخذ الحيطة والحذر عند استخدام المبيدات الحشرية لمدى خطورة سوء استخدامها الذي يؤدي إلى حدوث وفيات، داعية إلى ضرورة تحري الشركات المعتمدة والمرخصة من الجهات المختصة بالإمارة لمكافحة الحشرات.