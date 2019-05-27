إجازة عيد الفطر لدوائر حكومة دبي من 2 يونيو ولمدة أسبوع

أعلنت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي أن إجازة عيد الفطر السعيد لدوائر حكومة دبي ستبدأ اعتباراً من يوم الأحد 28 رمضان لعام 1440 هـ الموافق 2 يونيو 2019، ولمدة أسبوع، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد 9 يونيو 2019.

ورفعت الدائرة بهذه المناسبة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وإلى شعب دولة الإمارات، والمقيمين على أرضها، وإلى الأمتين العربية والإسلامية بهذه المناسبة السعيدة، سائلة الله العلي القدير أن يعيدها على الجميع بالخير واليمن والبركات.