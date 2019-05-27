الإمارات تتبنى الإعلان الوزاري لمنتدى النقل الدولي بألمانيا

أبوظبي (وام)

تبنّت دولة الإمارات الإعلان الوزاري الصادر عن القمة السنوية لمنتدى النقل الدولي 2019 التي اختتمت أعمالها أمس الأول في مدينة لايبزغ بألمانيا بمشاركة ما يزيد على 65 وزيراً وأكثر من 1000 مشارك من أكثر من 70 دولة.

‏‎ويعتبر تبني الإعلان الوزاري بمثابة إعلان عن تأييد دولة الإمارات والدول التي تبنته والتي يزيد عددها على 30 دولة لمجموعة من التوجهات والسياسات العامة الهادفة لتعزيز الجهود في عدة مجالات مثل البنية التحتية والنقل.

‎ وأكد معالي الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية، أهمية ربط كل من النقل ‏‎والبنية التحتية على المستوى الإقليمي مع أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا، والذي من شأنه أن يحقق نقلاً متصلاً يحقق التكامل الإقليمي.

وطرح وزير تطوير البنية التحتية خلال جلسة الوزراء بالقمة ترشيح دولة الإمارات لعضوية المنظمة البحرية الدولية من خلال إعادة التصويت لانتخابها في المجلس ضمن الفئة «باء» في الدورة العادية الحادية والثلاثين للجمعية العمومية للمنظمة في نهاية العام الحالي بلندن.

كما تقدم معاليه بالشكر للدول الداعمة لترشيح دولة الإمارات لمنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) من خلال انتخابات منظمة الطيران المدني الدولي التي ستجرى على هامش الجمعية العمومية رقم 40 والمقرر عقدها خلال الفترة 24 سبتمبر إلى 4 أكتوبر 2019 في مونتريال بكندا.

وسلط وفد دولة الإمارات المشارك في القمة الضوء على المؤتمر الدولي للطرق 2019 الذي ينعقد في العاصمة أبوظبي خلال الفترة الممتدة من 6 - 10 أكتوبر المقبل برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومن المتوقع أن يستقطب المؤتمر مشاركة 40 وزيراً للنقل وأكثر من 5000 مندوب وممثل عن القطاعين الحكومي والخاص من أكثر من 120 بلداً، والذي ينعقد هذا المؤتمر للمرة الأولى في الشرق الأوسط.

وعلى هامش القمة السنوية لمنتدى النقل الدولي 2019 بألمانيا، استقبل معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، معالي كريس جرايلينج، وزير النقل، عضو البرلمان في المملكة المتحدة.

وجرى خلال اللقاء بحث فرص الشراكة بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة، وسبل تطوير علاقات التعاون المشترك بين الجانبين في المجالات كافة، ومنها الاستثمارية والتجارية والاقتصادية والطيران والنقل بشكل عام.

وأكد وزير النقل البريطاني أن اللقاء الذي جرى خلاله تبادل وجهات النظر فيما يخدم مصالح البلدين، من شأنه تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين الإمارات والمملكة المتحدة.

وشملت موضوعات القمة النقل والتغير المناخي، بالإضافة إلى جلسات نقاش مختلفة حول الربط بين المركبات والبنية التحتية، وأيضاً تنقل النساء ومشاركتهن في منظومات النقل وحوكمة منظومات التنقل الجديدة، وحلقة نقاشية حول تحسين الترابط العالمي من شبكات النقل والطاقة والاتصالات.

وتطرقت القمة لمجموعة من الموضوعات وثيقة الصلة بواقع ومستقبل النقل البري في المنطقة، بالإضافة إلى طرح موضوع تمويل ترابط البنى التحتية وربط المناطق بالسكك الحديدية، وضمان ربط المجتمعات الريفية والنائية بشبكة طرق حديثة.