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كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| مطعم فرنسي جديد في دبي بلووترز
تم افتتاح مطعم فرنسي للحلويات بدأ أصلاً في منطقة سان جرمان دي بري الباريسية في جزيرة بلوواترز في دبي.
وينتمي Un Dimanche a Paris إلى الشيف الفرنسي الشهير بيير غلوزيل، وهو مفهوم مساحته 605 متر مربع موزّع على مستويين مع إطلالات على أفق دبي.
المطعم مستوحى من الثقافة الفرنسية وأسلوب المعيشة الباريسي، ويقدم والمعجنات للعملاء من وجبة الإفطار إلى العشاء، ويوفر للضيوف فرصة لتناول الحلويات المنزلية والشوكولاتة المتنوعة كما يقدم صناديق الهدايا من البوتيك الملحق، بحسب موقع caterermiddleeast.
وبسعة إجمالية تبلغ 190 مقعدًا، يتم تقديم الطعام ذو الجذور الفرنسية. وتقدم قائمة الأطباق التقليدية المفضلة التي أعيد تصورها مع لمسة معاصرة خاصة.
الشيف التنفيذي ميشيل حنا هو خبير في إعداد الأطباق الراقية، في حين يتخصص الطاهي جان فرانسوا لو لوهيرني في الحلويات الراقية.
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