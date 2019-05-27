كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن كيف تعمل بدوام جزئي مع شرطة دبي؟

أطلقت شرطة دبي مبادرة لتوفير وظائف بدوام جزئي لطلاب الجامعة. وشغلت مبادرة “المتعاونين بدوام جزئي” بالفعل 15 طالبًا لتنفيذ مشاريع مشتركة تحت إشراف عمداء كلياتهم وأساتذتهم.

وقال الدكتور منصور حسن البلوشي من الإدارة العامة للموارد البشرية إن الطلاب سيساعدون الشرطة في التسويق والاتصالات المرئية والوسائط الرقمية وتصميم الجرافيك والتصميم الداخلي والوسائط المتعددة.

وأضاف المسؤول أن هذه الخطوة ستساعد الشرطة على خفض ميزانيتها لهذه التخصصات بأكثر من النصف، بحسب خليج تايمز.

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وقالت شيخة الجناحي من الإدارة إن الشرطة قيمت احتياجاتها أولاً قبل الاتصال بالجامعات لترشيح أفضل طلابها. ثم تقوم الشرطة بمقابلة الطلاب المرشحين وتوقيع عقود العمل بدوام جزئي مع المرشحين المختارين.

وقال العميد الدكتور صالح مراد، مدير عام إدارة الموارد البشرية بالشرطة، إن الشرطة تؤمن بقدرات الشباب وتحرص على الاستفادة من المواهب الطلابية في مختلف القطاعات.