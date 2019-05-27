توعية بمخاطر البعوض والقوارض في مزارع أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

تكثف هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية من التوعية بمخاطر انتشار البعوض والقوارض في المزارع، وأعدت برنامجاً لتوعية أصحاب وعمال المزارع خلال شهر مايو الجاري بالطرق الصحيحة للتخلص من القوارض، ومنع انتشار الحشرات الضارة بالصحة العامة وسلامة الإنتاج الزراعي.

ويتضمن البرنامج إرسال رسائل نصية قصيرة إلى جميع المزارعين المسجلين لدى الهيئة تحثهم على تغطية أحواض الري وخزانات المياه والتخلص من المياه الراكدة في مزارعهم لتجنب تجمع وانتشار البعوض، كذلك تغطية أكوام الأسمدة العضوية والتخلص من مخلفات الحيوانات أولاً بأول لتجنب تكاثر الذباب والحشرات الطائرة، كما تحث الرسائل النصية المزارعين على نشر أعداد كافية من مصائد القوارض في المزرعة وذلك لمكافحة انتشار الفئران والحد من أضرارها على المحصول والمزرعة.

كما يتم توعية عمال المزارع بالبرنامج خلال الدورات التدريبية وورش الإرشاد الزراعي، بالإضافة إلى الزيارات الحقلية التي ينفذها مهندسو الإرشاد الزراعي التابعين للهيئة وتغطي كافة مزارع إمارة أبوظبي.

وقال المهندس ثامر القاسمي المتحدث باسم هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية «مسؤوليتنا حماية العمال وتوعيتهم بمخاطر انتشار البعوض والقوارض وأضرارها على الصحة العامة، لذا نعمل على تكثيف التوعية بمتطلبات الوقاية وطرق التخلص من مسببات تراكم الذباب حول أحواض الري مع العمل على تنظيف الأحواض من المياه المتسخة، لمنع انتشار البعوض فيها، بالإضافة إلى التخلص من المياه الراكدة ومخلفات المزرعة بطريقة آمنة لأنها من أكثر مسببات انتشار البعوض، كما نهتم أيضاً بمكافحة القوارض وبخاصة الفئران التي تؤثر سلباً على المحصول».