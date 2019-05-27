3.2 مليون مستفيد من مشاريع «محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»

دبي (الاتحاد)

أعلنت مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، أن 3.2 مليون شخص حول العالم استفادوا من مبادراتها لتمكين المجتمعات في عام 2018، فيما بلغ إجمالي حجم الإنفاق خلال العام على هذه المبادرات نحو 126 مليون درهم.

وتوزع المستفيدون من هذه المبادرات التي نفذتها الجهات المنضوية تحت مظلة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، بواقع 1816 مستفيداً من البرامج المختلفة لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، فيما بلغ عدد المشاركين في جائزة الصحافة العربية 2932 مشاركاً، بينما تخرج من كافة البرامج التعليمية والتدريبية الخاصة بمبادرات تمكين المجتمعات 876 خريجاً، فيما بلغ عدد المستفيدين من مبادرات وفعاليات مركز الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للتواصل الحضاري 87 ألفاً و867 مستفيداً.

وقال سعيد العطر، الأمين العام المساعد لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية: «تسعى مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية ضمن محور تمكين المجتمعات الذي يعد أحد مرتكزات عملها الأساسية، إلى رفد المجتمعات بالإمكانيات والأدوات الضرورية لتطورها وازدهارها». وقال الدكتور حمد الشيخ أحمد الشيباني، العضو المنتدب للمعهد الدولي للتسامح: «باتت الإمارات نموذجاً يحتذى به في مفاهيم التسامح، ليس بتعددية الجنسيات والثقافات أو الأديان التي تحتضنها فقط بل بقدرتها على تحويل التسامح إلى عمل مؤسسي».

وقال مطر الطاير رئيس مجلس أمناء جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي: «تم اختيار (تمكين الشباب في المجال الرياضي) ليكون محور التنافس في الدورة العاشرة من الجائزة، وذلك في إطار جهود الجائزة ودورها لتمكين المجتمعات من خلال تمكين الشباب الذي يأتي مكملاً لمحور التنافس في الدورة السابقة الذي كان تمكين المرأة في المجال الرياضي».

من جهته، أكد الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، أن مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية استطاعت تكريس حضورها المميز في دعم وتمكين الإنسان وتوفير كافة السبل التي تتيح له الاستفادة القصوى من طاقاته وإمكاناته وتوظيفها على النحو الأمثل في خدمة مستقبل الحضارة البشرية على الصعد كافة.