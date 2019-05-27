محمد بن زايد يعزي حمد الشامسي في وفاة والده

العين (وام)

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، واجب العزاء إلى معالي حمد مبارك بن رغش الشامسي في وفاة المغفور له والده، وذلك خلال زيارة سموه أمس مجلس العزاء في منطقة زاخر بمدينة العين.

وأعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته إلى أسرة وذوي الفقيد، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

كما قدم واجب العزاء إلى جانب سموه، محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.

كما قدم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، واجب العزاء إلى معالي حمد مبارك بن رغش الشامسي في وفاة المغفور له والده، وذلك لدى زيارته مجلس العزاء في منطقة زاخر بمدينة العين.

وأعرب سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان عن خالص عزائه ومواساته لأسرة وذوي الفقيد، داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان. كما قدم واجب العزاء إلى جانب سموه، الشيخ ياس بن حمدان بن زايد آل نهيان، والشيخ راشد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وعيسى حمد بوشهاب مستشار سمو رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وأحمد مطر الظاهري مدير مكتب ممثل الحاكم في منطقة الظفرة. كما قدم الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان واجب العزاء إلى معالي حمد مبارك بن رغش الشامسي في وفاة المغفور له والده، وذلك خلال زيارته أمس مجلس العزاء في منطقة زاخر بمدينة العين. وأعرب الشيخ زايد بن حمدان عن خالص تعازيه ومواساته إلى أسرة وذوي الفقيد، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.