سرور بن محمد يستقبل وفد «أبوظبي للتوزيع»

أبوظبي (الاتحاد) استقبل سمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، وفداً من شركة أبوظبي للتوزيع، للتهنئة بشهر رمضان المبارك، وعام التسامح، برئاسة سعيد السويدي، المدير العام، ومحمد القبيسي، مدير دائرة الاتصال، وعدد من الموظفين والمسؤولين بالشركة.

واستعرض اللقاء رؤية «أبوظبي للتوزيع»، في أن تصبح ضمن أفضل الشركات العالمية التي تعمل في مجال توريد وتوزيع المياه والكهرباء بحلول عام 2020. وأشار سعيد السويدي إلى أن اللقاء تناول الأهداف الاستراتيجية للشركة، وهي: بناء شبكة توزيع ذكية ومتكاملة ومستدامة وملائمة للطلب الحالي والمستقبلي، وتوفير جميع الخدمات التي تلبي احتياجات العملاء، والسيطرة على شبكة التوزيع، وضمان الكفاءة التشغيلية في جميع الأوقات. وأوضح أنه لتحقيق رؤية الشركة، فإن هنالك مجموعة من القيم الأساسية التي تبنيناها كمؤسسة وهي: الاهتمام والابتكار والقيادة والشفافية، والعمل بروح الفريق.

وقال السويدي: إن موظفي الشركة يعملون بروح الفريق الذي يتطلع دائماً لإيجاد طرق جديدة لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية لجميع العملاء وبصورة مستدامة، لافتاً إلى أنه بالمياه والطاقة، نحافظ على استمرارية مجتمعنا وأعمالنا، ونبذل قصارى جهدنا لتوصل خدماتنا بالشكل الأمثل.

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