طحنون بن محمد يستقبل حمدان بن زايد

العين (وام) استقبل سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، مساء أمس، بقصر سموه في منطقة غريبة بمدينة العين، سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، حيث تبادل سموهما التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك، وتوجها بالدعاء إلى الله تبارك وتعالى أن يديم على دولتنا وقيادتنا وشعبنا العزيز نعمة الأمن والاستقرار.

حضر الاستقبال، معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان، والشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة العين، والشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان، والشيخ زايد بن طحنون آل نهيان، مدير مكتب ممثل الحاكم في منطقة العين، والشيخ ياس بن حمدان بن زايد آل نهيان، والشيخ راشد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وعيسى حمد بوشهاب، مستشار سمو رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وأحمد مطر الظاهري، مدير مكتب ممثل الحاكم في منطقة الظفرة.

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