شرطة أبوظبي تناقش «المسرعات الحكومية»

أبوظبي (الاتحاد) ناقش فريق الاستراتيجية في قطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي المسرعات الحكومية والخطط التطويرية لمشاريع القطاع، على نحو يسهم في تحسين الأداء والحصول على أفضل النتائج في الحد من حوادث المرور.

ترأس الاجتماع العميد أحمد الشحي، نائب مدير القطاع، الذي أكد مواكبة عمل المسرعات الحكومية، من خلال التوعية الاستباقية حفاظاً على سلامة الجميع، ومواصلة تقييم مؤشرات السلامة المرورية باتباع أفضل الوسائل والأساليب التي تعتمد المنهجية العلمية.ولفت الرائد عبدالله المزروعي، رئيس قسم الاستراتيجية والتطوير المؤسسي في القطاع إلى طرح عدد من الأفكار والمقترحات التطويرية بما يتوافق مع خطط القطاع وانسجامها مع المسرعات الحكومية لرفع مستوى السلامة وخفض الحوادث المرورية.

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