10 مستويات في المنصة الذكية لتعليم القرآن عن بعد

إبراهيم سليم (أبوظبي)

أكدت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف أن المنصة الذكية لتعليم القرآن الكريم عن بعد تضم فصولاً دراسية، تشمل 10 مستويات، تتمثل في التمهيدي، وتصحيح القراءة والتلاوة الصحيحة، وحفظ جزء عم، إضافة إلى فصول حفظ جزء تبارك، وحفظ المستوى الأول، وتشمل (الأجزاء: 30 - 25)، أما فصول حفظ المستوى الثاني فتتضمن (الأجزاء: 24 - 19)، في حين أن فصول حفظ المستوى الثالث تشمل (الأجزاء: 18 - 13)، وفصول حفظ المستوى الرابع (الأجزاء: 12 - 7)، وفصول حفظ المستوى الخامس (الأجزاء: 6 - 1)، فصول المراجعة والتثبيت. ودعت الهيئة الراغبين في حفظ القرآن الكريم، من كل الأعمار إلى التسجيل عبر المنصة، على موقع الهيئة الإلكتروني، بحيث يجتمع الدارسون افتراضياً في الموعد المحدد للفصل من أماكن وجودهم من دون جمعهم واقعياً في مكان محدد، ويستطيع المستخدم الدخول على هذه الفصول من أي موقع جغرافي يوجد به ليتعلم من خلالها حفظ القرآن الكريم وتلاوته بالصوت والصورة، وبالمتابعة مع محفظين ومحفظات متفرغين للعمل في هذه المنصة في أيام وأوقات محددة، ولا يتطلب ذلك منه سوى توفر جهاز إلكتروني للتواصل (حاسوب - جهاز لوحي محمول)، واتصال إنترنت سريع للوصول للخدمة.

وأكد الدكتور محمد مطر الكعبي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، مواصلة استقبال الطلبات وإجراء المقابلات من الراغبين من مختلف الأعمار، وأكد أن المنصة تعد إحدى المبادرات النوعية في استغلال وسائل التكنولوجيا الحديثة لخدمة المجتمع، وتيسير حفظ القرآن الكريم على الكبار والصغار، وتم إطلاقها قبيل شهر رمضان المبارك، وتهدف إلى تطوير خدمات الهيئة باستخدام أحدث التقنيات لتقديم خدمات ابتكارية متميزة لإسعاد المجتمع، وتحقيق التميز والريادة ضمن رؤية الهيئة لتقديم خدمات ذات جودة عالمية من خلال إنشاء منصة ذكية افتراضية للاتصال والتعليم عن بعد لخدمة القرآن الكريم، وفق آليات منهجية تضمن الصدقية والرقابة والجودة. وأشار إلى السعي لتوسيع نطاق الخدمات التي تقدمها الهيئة للمجتمع من خلال توفير خدمة التحفيظ وإيصالها لأكبر عدد ممكن من الجمهور، والمساهمة في تخفيف الضغط على مراكز وحلقات التحفيظ، نظراً للإقبال الكبير عليها، وذلك بإنشاء فصول دراسية افتراضية تستوعب أكبر عدد ممكن من الراغبين في الحصول على خدمة التحفيظ، وكذلك تلبية احتياجات العديد من شرائح المجتمع الذين يرغبون في الحصل على خدمة التحفيظ ويصعب عليهم ذلك، مثل: (كبار السن- سكان المناطق البعيدة والنائية- الموظفين- طلاب الجامعات..)، ودعم فئات مجتمعية خاصة مثل: (أصحاب الهمم - نزلاء المنشآت العقابية والإصلاحية) الذين يشق عليهم الانتظام في دوام المراكز، وذلك بإيصال خدمة التحفيظ إليهم وتسهيلها عليهم.

ولفت إلى أن الراغبين ما عليهم إلا التسجيل في المنصة الذكية بالدخول على الرابط: Https:/‏‏‏‏‏/‏‏‏‏‏live.awqaf.gov.ae، مشيراً إلى أن المنصة تعمل على توفير فصول افتراضية لتعليم القرآن الكريم على موقع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف الإلكتروني، بحيث يجتمع الدارسون افتراضياً في الموعد المحدد للفصل من أماكن وجودهم من دون جمعهم واقعياً. وستعمل هذه الخدمة طيلة أيام الأسبوع ما عدا الجمعة بأوقات مرنة تناسب الجميع من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثامنة مساءً، موزعة على ثلاث فترات، بواقع أربع حصص لكل فترة، على أن يكون الحد الأقصى للدارسين في كل حصة 7 دارسين.

وحددت الهيئة شروطاً للدارس، وتتضمن، أن يتعهد الدارس بالالتزام وعدم التغيب من دون عذر يقدمه للمحفظ المسؤول عنه، يشترط للدارس دون عمر 16 سنة موافقة ولي أمره، والتي ستكون عبارة عن رسالة تصل إلى ولي الأمر تعلمه بتسجيل ولده بالمنصة، وقد تحوي هذه الرسالة على رابط تفعيل للحساب.

وحول آلية استقبال الطلبات والتسجيل أكد رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، «يقوم الدارس أو ولي أمره بالتسجيل في الموقع، وتقديم طلب التحاق بالمستوى الدراسي المناسب له، وتصله رسالة بقبول عملية التسجيل المبدئي، وانتظار رسالة الرد والاعتماد لطلبه، ثم يرد إشعار إلى مشرف التحفيظ بتسلم طلب جديد للاطلاع على تفاصيله، وإجراء مقابلة تقييم له. ويرد إلى مسؤول المنصة إخطار كذلك بوصول طلب جديد للعلم بالشيء، وتجرى للدارس الجديد مقابلة تقييم (باتصال هاتفي) من قبل مشرف التحفيظ، وبناء على هذه المقابلة يتم فرز الدارس إلى الصف والمستوى المناسب له.