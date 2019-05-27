106 % ارتفاع قيد تنفيذ الدعاوى والمحررات القضائية بأبوظبي

جمعة النعيمي (أبوظبي)

كشفت إحصائيات دائرة القضاء أبوظبي، ارتفاع قيد تنفيذ الدعاوى والمحررات والمستندات القضائية العام الماضي، إذ بلغ عدد القيد 22 ألفا و502 حكم وأمر تنفيذ في عام 2018، مقابل 22 ألفا و169 في 2017، وسجل المنفذ منها ارتفاعا بنسبة 106%، إذ بلغ 120 ألفا و852 مقابل 58 ألفا و767 إجراء تنفيذيا في العام 2017، وبلغت نسبة الدعاوى التنفيذية 95% من جملة القيد، فيما شكلت النسبة المتبقية 5% إشكالات.

وتصدر تنفيذ العمالي في القيد بنسبة قدرها 29%، ثم المدني بنسبة 28%، والتجاري بنسبة قدرها 24% وتنفيذ الأحوال الشخصية 11%. وبلغ المتوسط الشهري لعدد الملفات المقيدة 2638 ملفا في عام 2018، مقابل 1875 ملفا في عام 2017، ولتنفيذ جميع الأحكام والمحررات القضائية 10071 ملفا مقابل 4897 ملف تنفيذ في عام 2017.

ووصلت نسبة الأحكام والقرارات الصادرة عن قضاة التنفيذ المؤيدة من محكمة الاستئناف من مجموع المحكوم فيها نحو 91% في عام 2018 مقابل 90% في عام 2017، وهي من النسب الجيدة المرتفعة التي تدل على جودة الأحكام.

كما أنجزت شعبة المحجوزات 16 ألفا و602 معاملة، فيما بلغت إحصائية الإيداع والصرف لشعبة الأحوال الشخصية في إمارة أبوظبي 93 ألفا و363 معاملة، منها 29 ألفا و764 معاملة إيداع، و26937 معاملة صرف، و36583 تقريرا وإرسال شيك، و70 قيد دعاوى.

وتوضح المؤشرات الإحصائية أن إدارة قضايا الحكومة بدائرة القضاء باعتبارها المحامي العام لحكومة إمارة أبوظبي، تمكنت من حسم نسبة 76.7% من جملة الأحكام في الدعاوى الصادر بها حكم قطعي لصالح حكومة أبوظبي.

واستحوذت المحاكم الابتدائية على 82.4% من حجم القيد الجديد تلتها محاكم الاستئناف بنسبة 75.8% ثم النقض 69.3% والتنفيذ بنسبة 65.8%.

وتشير الإحصاءات إلى تقديم 1182 مذكرة ورد على مذكرات الخصم وصحيفة دعوى، فيما بلغ عدد مرات حضور المستشارين بإدارة قضايا الحكومة في جلسات المحاكم 8986 مرة، وسجلت حصة الحضور أمام محاكم دائرة القضاء بمدينة أبوظبي على 59% ومحاكم العين 21%، وأمام دوائر فض المنازعات الإيجارية 14% ومحاكم منطقة الظفرة بنسبة 3% والمحاكم الاتحادية 2%.

وأشارت الدائرة إلى توفيرها لخدمة «الترجمة الشفوية مجانا» للمتقاضين بهدف تيسير التقاضي، لافتة إلى أن إظهار الإحصاءات زيادة ملحوظة بعدد مرات الترجمة الشفوية للمتقاضين الذين لا يجيدون العربية «اللغة الرسمية للتقاضي» في عام2018، حيث بلغت 142 ألفا و918 مرة، وبنسبة زيادة تبلغ 1% عن العام السابق 2017.

وتوفر الدائرة خدمة الترجمة الشفوية خلال مراحل التقاضي بـ 22 لغة مختلفة، وذلك ضمن جهودها المتواصلة وسعيها الدؤوب نحو تحقيق المزيد من التطوير والارتقاء بالخدمات القضائية والعدلية، وجاءت الأوردو في مقدمة اللغات المطلوبة للترجمة، إذ استحوذت على نسبة 52% من جملة عدد اللغات المترجمة، تلتها اللغة الإنجليزية بنسبة 17%ثم لغة البشتو بنسبة 11،%واللغة الهندية 7%، فيما بلغت نسبة عدد الترجمات في منطقة أبوظبي 79% وفي منطقة العين 18% ومنطقة الظفرة 3%، وهو ما يتناسب مع حجم العمل في كل منطقة، ومن حيث نوع الدعاوى التي تم حضور مترجم فيها تصدرت خدمات المتعاملين بنسبة 29%، ثم الدعاوى الجزائية بنسبة 17% ثم الدعاوى العمالية بنسبة 16%.

وأوضحت دائرة القضاء أبوظبي، أن الكاتب العدل يختص بتحرير وتصديق المحررات والعقود بمختلف أنواعها لتكتسب الحجية الرسمية، مثل الوكالات بأنواعها كافة، الإقرارات، والشراكات، والبيع، والتنازل، عقود العمل واعتمادات التوقيع، وخلافه، وهو ما يشكل أغلبية أعمال النشاطات التجارية والمدنية التي يحتاجها الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون.

ولفتت الدائرة إلى أن عدد فروع الكاتب العدل بإمارة أبوظبي يبلغ 22 فرعاً تتوزع 9 منها في منطقة أبوظبي، إضافة إلى الخدمة الإلكترونية العدلية، و5 في منطقة العين و8 في منطقة الظفرة، مشيرة إلى تصدر تصديق الوكالات الخاصة عند الكاتب العدل بنسبة 51%، من حجم العمل، وفي المرتبة الثانية جاء تصديق الوكالات العامة بنسبة 12%، ثم اعتماد الإقرارات بنسبة 8%، وعقود الشراكة بنسبة 6%، وعقود البيع والتنازل بنسبة 4%.

ولفتت إلى أن منطقة أبوظبي تمثل نسبة 71%من جملة التصديقات ومنطقة العين تمثل نسبة 26%، ومنطقة الظفرة تمثل 3%، وتصدرت محكمة أبوظبي حجم العمل بنسبة 42% من جملة أعمال منطقة أبوظبي وغرفة التجارة والصناعة بنسبة 18% ثم دائرة التنمية الاقتصادية 10%، وبوابة الشرق مول 10%، وفي منطقة العين تركز عمل الكاتب العدل على مبنى الخدمات بنسبة 90%، ثم محكمة اليحر بنسبة 7%، وفرع محكمة الوقن 2%، وفي منطقة الظفرة بلغت حصة محكمة الظفرة 49% ثم محكمة الرويس 11%.

1790 شخصاً أشهروا إسلامهم

كشف التقرير السنوي لدائرة القضاء أبوظبي أن 1790 شخصاً، ينتمون إلى 68 جنسية أشهروا إسلامهم خلال العام الماضي.

وأوضحت الدائرة ضمن تقريرها السنوي لعام 2018، أن قسم إشهار الإسلام التابع لإدارة الكاتب العدل والتوثيق، يختص بتحرير وإصدار وثيقة رسمية تفيد بإسلام الشخص، على أن يتم تأهيله وتعريفه مبادئ الإسلام ومساعدته على الاندماج في المجتمع، مشيرة إلى أن عدد الذين أشهروا إسلامهم بلغ 1790 شخصاً خلال عام 2018، وبلغت نسبة الإناث 49% والذكور 51%، وتم توثيق المعاملات بمعدل شهري بلغ 149.1 حالة إسلام جديدة موثقة، بنسبة انخفاض 7% مقارنة بالعام السابق 2017 الذي سجل 1925 حالة، وحسب المناطق التي أشهروا فيها إسلامهم بلغت النسبة في منطقة أبوظبي 74% وفي منطقة العين 24% وفي منطقة الظفرة 3%، وهو ما يرجع إلى الكثافة السكانية في كل منطقة.

وكشف التقرير عن أن 52% ممن أشهروا إسلامهم يحملون شهادة ثانوية، و25%شهادة جامعية، و13% حاصلين على دبلوم ما فوق الثانوية، و6% يحملون شهادة إعدادي، والنسبة المتبقية يحملون شهادات مختلفة «ماجستير، ويقرأ ويكتب، وابتدائية»، فيما توزعت جنسيات من أشهروا إسلامهم على 68 جنسية من مختلف دول العالم، وحلت الجنسيات الآسيوية في المقدمة بنسبة 48% والجنسيات الأفريقية 39%جنسيات والأوروبية 7،%، و4%جنسيات عربية 2% من دول أخرى.

Advertisements