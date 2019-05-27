«دبي الذكية» تستعرض تجربتها في «مملكة بوتان»

دبي (الاتحاد)

شارك وفد من دبي الذكية برئاسة الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر، مدير عام دبي الذكية، في «المؤتمر الدولي للتخطيط العمراني وجودة الحياة»، والذي عقد في مدينة تيمفو عاصمة مملكة بوتان، مؤخراً، وذلك بهدف استعراض تجربة دبي في التحول الذكي والإنجازات التي حققتها ضمن هذا الإطار.

وخلال المؤتمر، قدمت الدكتورة عائشة بن بشر عرضاً تقديمياً شاملاً لرئيس وزراء حكومة مملكة بوتان، الدكتور لوتاي شيرينغ، ركزت من خلاله على كيفية تصميم الدول لمدنها، وتمكينها من زيادة سعادة مواطنيها، مع إبراز تجربة دبي المتمثلة في «أجندة السعادة».

كما استعرضت خلال العرض جدول أعمال «أجندة السعادة»، مع توضيح الأهداف الاستراتيجية للجدول، كذلك سلطت الدكتورة عائشة الضوء على مبادرات دبي الذكية الأخرى لتعزيز السعادة في المدينة، بما في ذلك مبادرة «أبطال السعادة» المحرك الأساسي لتطبيق أجندة السعادة، التي تضم 47 بطلاً من 42 جهة حكومية وغير حكومية، وغيرها.

من جهة أخرى، قدمت الدكتورة عائشة عرضاً تقديمياً حول أجندة المدن السعيدة، وفي هذا الإطار قالت:«تركز المدن السعيدة على بعض المفاهيم الأساسية، مثل فكرة أن تكون المدينة ذكية من الناحية الاجتماعية بالتركيز على الفوائد الاجتماعية، والحفاظ على الكفاءة والاستدامة في تحقيق السعادة.