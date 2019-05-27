الامارات | خادم الحرمين الشريفين يستقبل ولي عهد دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين الشريفين يستقبل ولي عهد دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، بقصر الصفا في مكة المكرمة، مساء أمس، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، والوفد المرافق.

وقد نقل سموه تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى خادم الحرمين الشريفين، وتمنيات سموهم للملك سلمان بموفور الصحة والسعادة، وللشعب السعودي الشقيق بدوام التقدم والرخاء والاستقرار، في ظل قيادة ورعاية خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

كما نقل سمو ولي عهد دبي تهاني وتبريكات قيادتنا، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، إلى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بشهر رمضان المبارك، راجين الله العلي القدير أن يعيد الشهر الفضيل على خادم الحرمين الشريفين والشعب السعودي الشقيق بالخير واليُمن والبركات.

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وأدوا جميعاً صلاة المغرب، مبتهلين إلى الله، تبارك وتعالى، أن يعمّ الاستقرار والسلام دولتينا الشقيقتين، ويديم على شعبيهما نعمة الأخوة والتسامح والمحبة.

يرافق سمو ولي عهد دبي وفد يضم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، ووزير الدولة للشؤون الخارجية، الدكتور أنور بن محمد قرقاش، والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية، والشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، ونائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، علي محمد بن حماد الشامسي، ومدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، اللواء محمد أحمد المري، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة، اللواء طلال حميد بالهول الفلاسي، والقائد العام لشرطة دبي، اللواء عبدالله خليفة المري، والأمين العام لمجلس دبي التنفيذي، عبدالله محمد البسطي، وسفير المملكة العربية السعودية لدى الدولة، تركي بن عبدالله الدخيل.