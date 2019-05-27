حاكم رأس الخيمة يواصل استقبال المهنئين بشهر رمضان

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، المهنئين بشهر رمضان المبارك.

وتقبل سموه التهاني بهذه المناسبة المباركة من سعادة سيف حميد الفلاسي الرئيس التنفيذي لشركة بترول الإمارات الوطنية "إينوك" والوفد المرافق له، وعدد من كبار المسؤولين ورجال الأعمال، وجموع المهنئين من الوجهاء والأعيان والمواطنين والمقيمين من أبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية.

وتقدم الجميع بالدعاء إلى الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بموفور الصحة والعافية، وعلى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، وشعب الإمارات، والأمتين العربية والإسلامية، باليمن والخير والبركات.

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وحضر الاستقبالات الشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير.