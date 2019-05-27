حمدان بن زايد يعزي حمد بن رغش الشامسي بوفاة والده

قدم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، واجب العزاء إلى معالي حمد مبارك بن رغش الشامسي، بوفاة المغفور له والده، وذلك لدى زيارته مجلس العزاء في منطقة زاخر بمدينة العين.

وأعرب سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان عن خالص عزائه ومواساته لأسرة وذوي الفقيد، داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

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كما قدم واجب العزاء إلى جانب سموه الشيخ ياس بن حمدان بن زايد آل نهيان، والشيخ راشد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وسعادة عيسى حمد بوشهاب مستشار سمو رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وسعادة أحمد مطر الظاهري مدير مكتب ممثل الحاكم في منطقة الظفرة.