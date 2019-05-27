الامارات | حملات تواجه زيادة أسعار عمرة رمضان برحلة «الخمس الأواخر»

شكرا لقرائتكم خبر عن حملات تواجه زيادة أسعار عمرة رمضان برحلة «الخمس الأواخر» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد مسؤولون في حملات حج وعمرة بأن أسعار عمرة العشر الأواخر من رمضان، ارتفعت هذا العام، بنسبة تجاوزت الـ18%، مرجعين ذلك إلى ارتفاع كلفة الإقامة بالفنادق في الأراضي المقدسة، فيما لجأت حملات وشركات أخرى إلى تنظيم رحلة تسمى بـ«الخمس الأواخر»، عبر تقسيم عمرة العشر الأواخر إلى نصفين، بحيث تتوجه مجموعة لأداء المناسك في الأيام الخمسة الأولى من العشرة الأواخر، تتبعها مجموعة ثانية في الأيام الخمسة الأخرى.

بدروها، أبلغت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف «الإمارات اليوم» أن «عمليات تسعير رحلات العمرة والحج متروكة للحملات ومكاتب الحج والعمرة في الدولة، باعتبار أنها تخضع للعرض والطلب»، مشددة على أنها لا تتدخل في تحديد أسعار المناسك.

من جانبه، أشار مدير شركة سيف الجزيرة، سعيد الظاهري، إلى أن نسبة الزيادة في أسعار العمرة هذا العام تجاوزت 18%، لافتاً إلى أن شركته كانت تنظم برنامج العمرة البري لـ«الخمس الأواخر» من رمضان العام الماضي مقابل 2600 درهم، شاملة رسوم التأشيرة والإقامة والتنقلات، بينما هذا العام تبلغ الكلفة 3200 درهم، نظراً إلى ارتفاع أسعار الإقامة بالفنادق في الأراضي المقدسة.

في المقابل، أكد منسق بحملة «الفاروق للحج والعمرة»، أحمد أنيم، أن حملته لم ترفع الأسعار في ما يخص برامج السفر براً، أو الإقامة في فنادق من فئة «ثلاث نجوم»، رغم تطبيق ضريبة القيمة المضافة، مشيراً إلى أن قيمة عمرة العشر الأواخر براً، شاملة رسوم التأشيرة والتنقلات والإقامة، تبلغ 2800 درهم، بينما تبلغ الكلفة في برامج السفر جواً، شاملة الإقامة في فندق «أربع نجوم»، 7500 درهم، وفي الفنادق ذات الخمس نجوم، تبلغ 10 آلاف و500 درهم.

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بينما قال المنسق في حملة «الغروب للحج والعمرة»، منصور محمد: «لجأنا وشركات أخرى هذا العام إلى تقسيم عمرة العشر الأواخر إلى نصفين، بحيث تتوجه مجموعة لأداء المناسك في الأيام الخمسة الأولى من العشرة الأواخر، بأسعار تبدأ من ثمانية آلاف درهم، وتصل إلى أكثر من عشرة آلاف درهم، بينما تسافر المجموعة الثانية في الأيام الخمسة الأواخر من الشهر الكريم، بأسعار تراوح بين تسعة آلاف و12 ألف درهم»، موضحاً أن هذا النظام يناسب الكثير من المواطنين، الذين يستطيعون اللحاق والاستمتاع بآخر أيام الشهر الكريم في المشاعر المقدسة، وتأدية المناسك في وقت أقصر، وبسعرٍ أقل.

وقال منسق بحملة «المتقين»، أحمد فرج، إن «الحملة قدمت أكثر من عرضٍ لعمرة رمضان، بينها عمرة العشر الأواخر بالسفر جواً، بأسعار تراوح بين 10 آلاف درهم و13 ألف درهم، حسب عدد الأفراد المقيمين بالغرفة الفندقية، إضافة إلى عرض عمرة نهاية الأسبوع، بكلفة تبلغ نحو 2500 درهم للسفر براً، و4700 درهم للسفر جواً»، مشيراً إلى أن الأسعار شاملة تذاكر الطيران والتأشيرة والتنقلات، ووجبات الإفطار والسحور. وقال إن الحملة لديها برنامج عمرة لأربعة أيام في أواخر رمضان بـ6000 درهم للسفر جواً في غرفة مستقلة للمعتمر الواحد، و1400 للسفر براً.

التحقيق في الشكاوى

أفادت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بأنها تتولى الإشراف على تنظيم عملية الحج، ومتابعة مواسم العمرة، وتقوم بالتحقيق في شكاوى الحجاج والمعتمرين، التي تقدم إلى الإدارة المعنية، وتضطلع بمسؤوليات كبيرة تجاه الحجاج خلال موسم الحج وتجاه المعتمرين على مدار العام، عبر متابعة أمورهم بشكلٍ حثيث، لحل المشكلات التي تواجههم، داعية المعتمرين إلى الاتصال بالهيئة، في حال حدوث أي طارئ خلال أدائهم العمرة، أو تسجيل شكاواهم عبر موقع الهيئة الإلكتروني.