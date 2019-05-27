الامارات | سلطان بن أحمد القاسمي: التعامل مع مراحل الأزمة بمهنية يكفل السيطرة عليها

شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان بن أحمد القاسمي: التعامل مع مراحل الأزمة بمهنية يكفل السيطرة عليها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ناقشت جلسة «الإعلام الإماراتي في ظل الأزمات» التي عقدت ضمن فعاليات الدورة الخامسة لمنتدى الإعلام الإماراتي في دبي تحت شعار «نقاش المئة إعلامي ومؤثر»، أهمية الرسالة الإعلامية في أوقات الأزمات، خاصة مع تصاعد موجة عدم الاستقرار التي تجتاح العالم وتلقي بظلالها على دول المنطقة، وأكد خلالها الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، أن التعامل مع مراحل الأزمة بمهنية عالية كفيل بالسيطرة عليها.

كما أكد الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، وعدد من الإعلاميين الإماراتيين نجاح الإعلام الإماراتي في مواجهة التغيرات التي ألمت بالمنطقة خلال السنوات الأخيرة، وتمكن مؤسساته من أن تكون على مستوى الحدث والمسؤولية بفضل المهنية والثقة التي اكتسبها من تحري الصدقية في مناقشة القضايا الراهنة بمنتهى الشفافية والحياد، وذلك خلال الجلسة التي أدار النقاش فيها، رئيس تحرير صحيفة «الإمارات اليوم» سامي الريامي.

وتطرق الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي إلى ضرورة تصنيف الأزمات قبل التعامل معها سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو طبيعية أو اجتماعية أو ثقافية حتى تتمكن المؤسسات الإعلامية من التعامل مع مراحلها قبل وأثناء وبعد الأزمة بصورة فعالة، مشيراً إلى ضرورة دراسة الأزمة والاستعداد لها قبل نشوئها كلما أتيح ذلك من خلال قراءة المؤشرات والتحاليل الاستراتيجية والسياسية وربما التعرف إلى تاريخ الأزمة التي قد تتكرر عبر الزمن.

واستعرض خلال حديثه تعامل مؤسسة الشارقة للإعلام بنجاح مع إعصار «جونو» الذي أصاب منطقة كلباء بالشارقة، عبر تكوين غرفة عمليات متكاملة تضم مختلف الهيئات والمؤسسات ذات الصلة لإطلاع الجمهور على آخر المستجدات والإجابة على مختلف التساؤلات المتعلقة بالظاهرة الطبيعية.

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ولفت إلى أهمية عامل السرعة في نقل المعلومات وتوصيل الرسالة الإعلامية أثناء الأزمة، وضرورة التحلي بالدقة والشفافية والصدق والشجاعة في التعامل مع الأحداث حتى لا يُترك المجال مفتوحاً للشائعات والتفسير الخاطئ في حال التأخر في توصيل الرسالة إلى المتلقي في الوقت المناسب، مشدداً على ضرورة الاعتماد على المتخصصين لتوضيح وتفسير ملابسات الأزمة بأسلوب علمي متخصص من خلال أفضل الكوادر.

وفي ما يتعلق بالتعامل مع الأزمة بعد انتهائها، أكد الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي ضرورة الرجوع إلى المكونات الإعلامية لعملية الاتصال للتعرف إلى الإيجابيات والسلبيات المصاحبة للتعامل معها، وتوثيق الإيجابيات وأوجه النجاح التي تحققت حتى يتم الاستفادة منها في التعامل مع أزمات مشابهة في المستقبل.

وتناولت الجلسة موضوع الثقة بين المُتلقّي ووسائل الإعلام المحلية، وهل يلجأ البعض لاستقاء المعلومات والاخبار من وسائل إعلام خارجية، حيث أشار المشاركون إلى وجود ثقة كبيرة من قِبَل المُتلقي في وسائل الإعلام المحلية، وهناك حاجة لرفع السقف في التعامل الإعلامي مع بعض الملفات حتى يتمكن الإعلام من مواجهة خطاب العنف والكراهية المتصاعد ضد الدولة، مع ضرورة العمل من خلال منظومة إعلامية متكاملة تخدم الاجندة الوطنية والمواقف الثابتة لدولة الإمارات.

ضرورة تصنيف الأزمات حتى تتمكن المؤسسات الإعلامية من التعامل.