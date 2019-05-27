الامارات | 3.2 ملايين مستفيد من «مبادرات محمد بن راشد» لتمكين المجتمعات

شكرا لقرائتكم خبر عن 3.2 ملايين مستفيد من «مبادرات محمد بن راشد» لتمكين المجتمعات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، أن ثلاثة ملايين و200 ألف شخص حول العالم استفادوا من مبادراتها لتمكين المجتمعات في عام 2018، فيما بلغ إجمالي حجم الإنفاق خلال العام على هذه المبادرات نحو 126 مليون درهم.

وقال الأمين العام المساعد لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، سعيد العطر: «تسعى مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، ضمن محور تمكين المجتمعات، الذي يعد أحد مرتكزات عملها الأساسية، إلى رفد المجتمعات بالإمكانات والأدوات الضرورية لتطورها وازدهارها، وتمكنت المؤسسة عبر شراكاتها مع العديد من المؤسسات والمنظمات المحلية والدولية من تحقيق أهداف وإنجازات حقيقية تلامس حياة الناس في هذه المجتمعات، كما جعلت المؤسسة من صناعة التغيير الإيجابي ونشر ثقافة الأمل رسالة لها، وهي الرؤية التي ينطلق منها العديد من مبادراتها ومشروعاتها».

من جانبه، قال العضو المنتدب للمعهد الدولي للتسامح، الدكتور حمد الشيخ أحمد الشيباني: «يعد المعهد الدولي للتسامح، وجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للتسامح، من أحدث الجهات الحكومية في الدولة التي تسهم في بث روح التسامح في المجتمع، وتعزيز مكانة الدولة نموذجاً للتسامح ونبذ التطرف، وكل مظاهر التمييز بين الناس، إلى جانب تكريم الفئات والجهات التي تسهم في إرساء قيم التسامح وتشجع الحوار بين الأديان، وما تحقق من إنجازات خلال العام الماضي ما هو إلا محصلة طبيعية للجهود التي تبذلها الجهات كافة في الدولة».

وأكد الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، الدكتور علي بن سباع المري، أن «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» استطاعت تكريس حضورها المميز في دعم وتمكين الإنسان، وتوفير جميع السبل التي تتيح له الاستفادة القصوى من طاقاته وإمكاناته، وتوظيفها على النحو الأمثل في خدمة مستقبل الحضارة البشرية على الصعد كافة.