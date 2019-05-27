الامارات | اتهام إفريقي بالاعتداء على أوروبيتين

شكرا لقرائتكم خبر عن اتهام إفريقي بالاعتداء على أوروبيتين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحالت النيابة العامة إلى محكمة الجنايات في دبي، إفريقياً (31 عاماً)، يعمل بمهنة صناعة الحلي، بتهمة اغتصاب امرأة أوروبية (53 عاماً)، والاعتداء عليها بالضرب، وإجبارها على تناول طعام حيوانات، وتبين أنه ارتكب واقعة مماثلة مع امرأة أخرى أوروبية.

وقالت المجني عليها في تحقيقات النيابة العامة إنها تعرفت إلى المتهم عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، ثم طلب لقاءها بأحد المقاهي في منطقة مارينا، ثم هددها بسكين حتى ذهبت معه إلى شقته، وأخذ منها جميع أغراضها، ثم اعتدى عليها جنسياً قرابة 20 مرة، كما اعتدى عليها بالضرب ومنعها من الطعام والشراب، وأجلسها دون حراك، وأرغمها على تناول أطعمة حيوانات «كلاب»، وبعد ذلك خرج برفقتها من البناية، واستوقف لها سيارة أجرة، أقلتها إلى منزلها، وشاهدتها ابنتها في تلك الحالة الصعبة فأبلغت الشرطة.

وأفاد تقرير الطب الشرعي بأن المرأة تعرضت لإصابات يجوز حصولها بالأيدي، وعثر على سمات الحمض النووي للمتهم.

فيما كشف تقرير صادر عن الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة بشأن فحص ذاكرة كاميرا تابعة لنظام أمني بالبناية التي يقطنها المتهم، دخول رجل وامرأة بالأوصاف ذاتها، وشوهد الرجل يدخل أولاً، ثم تدخل المرأة خلفه، ولم يوجد ما يدل على وجود سلاح في يده. وأفادت النيابة العامة في تقريرها بأن المتهم اقترف الواقعة محل التحقيق، وارتكب واقعة أخرى مماثلة مع امرأة من جنسية أوروبية أخرى.