الامارات | منى المرّي: مناقشات «الإعلام الإماراتي» اتسمت بقدر كبير من الصراحة والجرأة

شكرا لقرائتكم خبر عن منى المرّي: مناقشات «الإعلام الإماراتي» اتسمت بقدر كبير من الصراحة والجرأة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت رئيسة نادي دبي للصحافة، منى غانم المرّي، أن مناقشات منتدى الاعلام الاماراتي، اتسمت بقدر كبير من الصراحة والجرأة في مناقشة واقع إعلامنا المحلي من خلال مجموعة من الموضوعات المهمة لما هو مأمول له من أدوار خلال المرحلة المقبلة، وبما يرقى إلى مستوى الآمال المعقودة عليه والتي طالما أكدتها قيادتنا بمنح الإعلام صفة «الشريك» في عملية البناء والتنمية التي تشهدها دولتنا وعلى الأصعدة كافة، فضلاً عن كونه شريكا مهما في التصدي لمجمل التحديات المحيطة، سواء على الصعيد الإقليمي أو في بعدها العالمي الأشمل. وأشارت إلى أهمية هذا النقاش في سبيل تقديم تحليل دقيق لقدرات إعلامنا المحلي، وما يتمتع به من فرص من أجل القيام بدوره بصورة متكاملة، بما يخدم المجتمع ويسهم في تحقيق رفعته وتقدمه عبر معالجة موضوعية للمسائل التي تشغل الناس، وتقديم طرح متوازن لمختلف القضايا التي تشغل المتلقي الإماراتي ومستقبلي رسالتنا من مختلف أنحاء العالم، وإلى أي مدى نجح إعلامنا في التعبير عن وجهة النظر والمواقف الإماراتية من مثل تلك القضايا والموضوعات، بما يكفل تحقيق فهم دقيق لكل ما تقوم به دولتنا من جهود الهدف منها دفع عجلة التنمية وإقرار أسباب الرخاء والوصول إلى غد أفضل لشعبنا ومنطقتنا والعالم من حولنا.

وأوضحت أن ما أوردته النقاشات من أفكار ورؤى وطروحات يشكل أساساً مهماً للعمل خلال المرحلة المقبلة لتحديد ما يتوجب على الإعلام الإماراتي القيام به للدخول إلى مساحة جديدة من القدرة على التأثير وزيادة رصيد الثقة والصدقية التي يتمتع بها لدى المتلقي سواء داخل الدولة أو خارجها.