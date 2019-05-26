محمد بن زايد يقدّم واجب العزاء في وفاة مبارك بن رغش الشامسي

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، واجب العزاء إلى معالي حمد مبارك بن رغش الشامسي بوفاة المغفور له والده، وذلك خلال زيارة سموه اليوم مجلس العزاء في منطقة زاخر بمدينة العين.

وأعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته إلى أسرة وذوي الفقيد، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهم أهله الصبر والسلوان.

كما قدم واجب العزاء إلى جانب سموه، سعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.

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