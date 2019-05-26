خادم الحرمين يستقبل حمدان بن محمد

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة في قصر الصفا بمكة المكرمة مساء اليوم، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، والوفد المرافق له.

ونقل سموه تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى خادم الحرمين الشريفين، وتمنيات سموهم للملك سلمان موفور الصحة والسعادة، وللشعب السعودي الشقيق دوام التقدم والرخاء والاستقرار في ظل قيادة ورعاية خادم الحرمين الشريفين وولي عهده صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

كما نقل سمو ولي عهد دبي تهاني وتبريكات قيادتنا الرشيدة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بشهر رمضان المبارك، راجين الله العلي القدير أن يعيد الشهر الفضيل على خادم الحرمين الشريفين والشعب السعودي الشقيق بالخير واليمن والبركات.

وأقام الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مأدبة إفطار رمضانية تكريماً لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم والوفد المرافق، وأدوا جميعاً صلاة المغرب جماعة مبتهلين إلى الله تبارك وتعالى أن يعمّ الاستقرار والسلام دولتينا الشقيقتين، دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، ويديم على شعبيهما نعمة الأخوة والتسامح والمحبة.

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ويرافق سمو ولي عهد دبي وفد يضم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، وسعادة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية، والشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، ومعالي علي محمد بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، وسعادة اللواء محمد أحمد المري مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، وسعادة اللواء طلال حميد بالهول الفلاسي رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة، وسعادة اللواء عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، وسعادة عبدالله محمد البسطي الأمين العام لمجلس دبي التنفيذي، وسعادة تركي بن عبدالله الدخيل سفير المملكة العربية السعودية لدى الدولة.

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