محمد بن راشد يستقبل هزاع بن زايد

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، في بيت الشيخ سعيد آل مكتوم في منطقة الشندغة التاريخية في بر دبي مساء اليوم، وبحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، الذي قدم إلى صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي التهاني والتبريكات بالشهر الفضيل.
وحضر اللقاء سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وعدد من الشيوخ والوزراء وأعيان البلاد، ورؤساء ومديري المؤسسات والهيئات الحكومية في الدولة.
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وتناول الجميع طعام الإفطار إلى مائدة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الرمضانية العامرة التي أقامها سموه في بيت الشيخ سعيد، تكريماً لسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان والحضور، الذين دعوا الله العلي القدير أن يديمها من نعمه ويحفظها من زوال، إنه قريب سميع مجيب الدعاء.
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