مجلس الوزراء يعتمد إجازة عيد الفطر للقطاع الحكومي

بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" إجازة عيد الفطر للقطاع الحكومي اعتباراً من يوم الأحد 28 رمضان لعام 1440 هجري، الموافق 2 يونيو 2019، وذلك لمدة أسبوع، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد 9 يونيو 2019.

ورفع مجلس الوزراء بهذه المناسبة التهاني إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وإخوانه أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، كما هنأ شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بهذه المناسبة السعيدة. اقرأ أيضاً.. محمد بن راشد: نطمح أن تنتشر ثقافة التميز وجودة الخدمات عربياً

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