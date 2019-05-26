19.8 مليار درهم قيمة المنح التي قدمتها الإمارات خلال 2018

بلغت قيمة المنح التي قدمتها دولة الإمارات داخل و خارج الدولة 19.8 مليار درهم خلال العام 2018 بنمو نسبته 14.7% مقارنة مع العام 2017 وذلك وفقاً للإحصائيات التي أصدرتها وزارة المالية.

و كشفت الأرقام الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي استناداً إلى احصاءات وزارة المالية أن قيمة المنح خلال النصف الأول من العام 2018 بلغت نحو 6.8 مليار درهم .. في حين ارتفعت وتيرة المنح في النصف الثاني من العام لتصل إلى نحو 13 مليار درهم.

وبلغت قيمة المنح المقدمة في الربع الثالث من العام الماضي نحو 7 مليارات درهم فيما وصلت خلال الربع الأخير من العام ذاته 6.133 مليار درهم.

و تشكل المنح التي قدمتها دولة الإمارات خلال العام الماضي نحو 5 % من اجمالي الإنفاق الحكومي والذي بلغ في الفترة ذاتها 398.3 مليار درهم تقريباً.

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وتشمل المنح التحويلات الجارية أو الرأسمالية المقدمة من الحكومة إلى الوحدات الحكومية والمنظمات الدولية أو الحكومات الأجنبية، باستثناء التحويلات ما بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية.

وكانت دولة الإمارات قد تصدرت المركز الأول في قائمة الدول الأكثر عطاء على مستوى العالم خلال عام 2017 وذلك طبقا لما أعلنته لجنة المساعدات الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

و يعزز تواصل ارتفاع قيمة المنح التي تقدمها دولة الإمارات مكانتها و ريادتها الدولية ضمن قائمة الدول الأكثر تقديماً للمساعدات على مستوى العالم.

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