شكرا لقرائتكم خبر عن مشاجرة تنتهي بطعن شاب في الشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرض شاب آسيوي يبلغ من العمر ٢٤ عاما لإصابات بليغة نتيجة تعرضه لعدة طعنات بمختلف ارجاء جسده، في إحدى المناطق الصناعية بالشارقة على خلفية شجار مع شخص آخر، إذ تم نقله إلى وحدة العناية المركزة في المستشفى لتلقي العلاج وحالته العامة حرجة.

وتشير التفاصيل إلى ورود بلاغ لغرفة العمليات بشرطة الشارقة في ٢٢ من شهر مايو الحالي يفيد بوجود مشاجرة أدت الى طعن أحد الاشخاص الآسيويين بمنطقة الصناعية، وعليه توجه رجال الأمن للموقع لكشف ملابسات الواقعة والقاء القبض على الجاني،اذ تم نقل الشاب غارقا بدمائه بسيارة خاصة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | مشاجرة تنتهي بطعن شاب في الشارقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.