الامارات | تحديد إجازة عيد الفطر للقطاع الحكومي

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديد إجازة عيد الفطر للقطاع الحكومي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إجازة عيد الفطر المبارك للقطاع الحكومي، ابتداء من يوم الأحد 2 يونيو ولمدة أسبوع على أن تسأنف الدولة الدوام الرسمي يوم الأحد 9 يونيو المقبل. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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