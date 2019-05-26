"الاتحادية للموارد البشرية" و"تحقيق أمنية" تطلقان حملة عمرة الأطفال

أطلقت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية اليوم، بالشراكة مع مؤسسة تحقيق أمنية، حملة "عمرة الأطفال"، لإيفاد عدد من الأطفال المرضى الراغبين بزيارة بيت الله الحرام، لأداء مناسك العمرة.

وأكد محمود المرزوقي مدير إدارة الاتصال الحكومي في الهيئة، أن هذه المبادرة تأتي ضمن سلسلة المبادرات المجتمعية والإنسانية والخيرية التي تنفذها الهيئة خلال عام التسامح، وتتزامن مع يوم زايد للعمل الإنساني الذي يصادف التاسع عشر من شهر رمضان من كل عام.

وبين أن هذه الحملة تعد باكورة الشراكة الاستراتيجية بين "الهيئة" ومؤسسة تحقيق أمنية، وهي مؤسسة خيرية تعني بتحقيق أمنيات الأطفال الذين يعانون من أمراض تهدد حياتهم، وتتراوح أعمارهم بين 3 و18 عاماً.

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وذكر أن إشهار الحملة جاء من خلال دعوة جميع موظفي الحكومة الاتحادية، والجمهور إلى التبرع، وذلك عبر البريد الإلكتروني لنظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية "بياناتي"، والرسائل النصية القصيرة، ومواقع التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام.

وأوضح المرزوقي أن الهيئة أشهرت الحملة لمنح الفرصة لأكبر عدد للمشاركة في فعل الخير، داعياً جميع شرائح وفئات المجتمع للمساهمة في دعم الحملة والتبرع لصالحها، عبر الرسائل النصية القصيرة، وذلك من خلال إرسال كلمة "أمنية" على الأرقام التالية من اتصالات؛ للتبرع بـ 10 و50 و100 و200 درهم على التوالي / 3333، 5555، 6888، 7000 /، أو إرسال الكلمة نفسها على الأرقام التالية من دو، للتبرع بـ 10 و50 و100 و200 درهم على التوالي / 3331، 5552، 6888، 7003.

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