كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| مدرسة في دبي تنشئ حديقة تضم 3 خلايا للنحل

تحولت مدرسة في دبي إلى خلية من النشاط – حيث يحصل التلاميذ على درس في الاستدامة العالمية من خلال رعاية عشرات الآلاف من النحل.

وقررت المدرسة الأمريكية في دبي السماح للأطفال بتعلم الاستدامة من خلال الخبرة العملية من خلال إنشاء حديقة نحل جديدة في الحرم الجامعي بالشراكة مع مؤسسة Beekeepers Foundation في الإمارات.

تعد خلايا النحل الثلاثة موطنا لأكثر من 90.000 من نحل العسل في أبيس ميليفيرا، والمعروفة أيضًا باسم نحل العسل الأوروبي. وتحتوي كل خلية على حوالي 30.000 نحلة وتأمل المدرسة في أن يرتفع العدد إلى ما مجموعه 150.000 نحلة قبل نهاية الصيف.

وتستهدف المبادرة طلاب الصف الثاني، الذين سيقومون بإجراء عمليات تفتيش أسبوعية على خلايا النحل، والنباتات الغنية باللقاح، وضمان تغذية النحلات وحمايتها بشكل جيد، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.

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وقالت ساندرا كاردين، منسقة رياض الأطفال حتى الصف 12 في المدرسة الأمريكية في دبي، إنه من الأهمية بمكان أن يتم تعليم الأطفال حول الحاجة إلى حماية البيئة في سن مبكرة.

وأضافت: “النحل أمر حيوي لنظامنا البيئي وهم بحاجة إلى مساعدتنا. ويمكننا المساعدة على المستوى المحلي وهذا شيء يمكن للأطفال القيام به”.

وفي المدرسة، يكون التلاميذ متحمسين لفحص خلايا النحل ولكن بسبب الطلب الكبير، سيتعين على المعلم وضع جدول زمني بحيث يمكن للأطفال القيام بالعمل بالتناوب.