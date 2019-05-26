كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| طيران الاتحاد تنقل مبادرة ثلاجة رمضان إلى مومباي

احتفلت الاتحاد للطيران بشهر رمضان المبارك من خلال إطلاق ثلاجة الاتحاد للطيران. وتم وضع هذه الثلاجة كاملة التجهيز في ثلاث دول، بما في ذلك الهند، كوسيلة لتوفير المواد الغذائية والمشروبات للمجتمعات المحرومة.

وفي السنوات الأخيرة، أصبحت “ثلاجات رمضان المشتركة” تقليداً في جميع أنحاء الإمارات، حيث وضع المئات ثلاجات خاصة بهم خارج منازلهم، حتى يتمكن المحتاجون من كسر صيامهم.

وقررت الاتحاد للطيران هذا العام الاستفادة من روح العطاء المحلية ومشاركتها مع العالم. وصممت الاتحاد ثلاجات خاصة بها – يطلق عليها “ثلاجة رمضان الاتحاد” – وسلمتها إلى ثلاث مجتمعات محرومة حول العالم. حيث يتم تزويد كل ثلاجة بالمواد الغذائية والمشروبات خلال شهر رمضان المبارك، بحسب صحيفة exchange4media.

ومن خلال هذا العمل المحلي، تم جلب ثلاجة الاتحاد إلى مومباي الأسبوع الماضي، واستضافتها دار فايزان نوريا للأيتام في الضواحي الغربية للمدينة.

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وللحفاظ على على تزويد الثلاجة بالأطعمة، يتم إعداد وجبات الإفطار في دار الأيتام وتسليمها يوميا. وستنتهي رحلة هذه الثلاجة التي بدأت في جاكرتا في كراتشي الأسبوع المقبل.

وقالت نرجة بهاتيا، نائبة الرئيس في شبه القارة الهندية في الاتحاد للطيران “نحن ممتنون لجلب ثلاجة الاتحاد رمضان إلى بلدنا وتوسيع روح المشاركة هذه للمجتمعات هنا. ونيابة عن الاتحاد للطيران، نود أن نتمنى للجميع رمضان كريم مبارك “.