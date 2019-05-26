كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| الفيلم الإماراتي الجديد راشد ورجب

يقدم الكوميدي المصري شادي ألفونس عملاً كوميدياً جديداً في الإمارات يقوم فيه رجب، وهو سائق التوصيل المصري المحبوب ولكن الغبي، بتبادل الأدوار مع رجل الأعمال الإماراتي رشيد، الذي يلعب دوره النجم الإماراتي مروان عبد الله.

وفي تعليقه عن العمل يقول عبد الله: “لقد واجهنا بعض الأحكام، وقال البعض لقد تم هذا الطرح من قبل، إنه ليس بالأمر الجديد، لكن يجب عليهم مشاهدة العمل قبل أن يحكموا بأنفسهم”.

وأثبتت اللهجات المختلفة تحديًا خاصًا لكلا الممثلين، حيث اضطر عبد الله إلى تبني اللهجة المصرية بمجرد أن تدخل شخصية ألفونس في جسده، في حين أن ألفونس كان عليه التحدث بلهجة إماراتية، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.

يقول عبد الله: “اعتقدت أن اللهجة المصرية ستكون سهلة حقًا لأننا نشأنا جميعًا نشاهد التلفزيون والأفلام المصرية. ولكن عندما يتعلق الأمر بالفعل بمحاولة نطق الكلمات، كان الأمر في الواقع صعبًا للغاية”.

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ويتفق الفونس ويقول إن الرجلين ساعدا بعضهما البعض على إتقان لهجتهما الجديدة “إنه مكافئ لممثل أمريكي يقوم بالتمثيل بلهجة اسكتلندية – لقد كان تحديًا كبيرًا وأحببته”.

وأضاف ألفونس: “لقد نشأت في الكويت لذلك كنت على دراية باللهجات الخليجية، لكن كان ذلك لا يزال يمثل تحديًا كبيرًا. كنت أدرب مروان باستمرار على اللهجة المصرية وعمل معي بنفس الطريقة على اللهجة الإماراتية. كانت التعليقات رائعة”.