إماراتية تقتحم عالم الاستثمار في التكنولوجيا في دبي وريو ولندن

دبي - بواسطة محمد فارس © Al Khaleej قدمت بواسطة

الشارقة: الخليج

تقتحم الإماراتية نور عمران عبد الله النعيمي، الخريجة بشهادة ماجستير في إدارة الأعمال (MBA) من جامعة «هارفارد» بالولايات المتحدة الأمريكية؛ بعد حصولها على بكالوريوس الإدارة المالية من الجامعة الأمريكية في الشارقة، عالم البنوك وشركات الاستثمار.

عملت نور كمتداولة سندات في بنك «ستاندرد تشارترد» و«دويتشه بنك» في مركز دبي المالي العالمي، قبل أن تنتقل إلى شركات الاستثمار في نيويورك، ثم إلى ريو دي جانيرو بالبرازيل، وتدرجت في وظائف مختصة في مجال إعادة الهيكلة المالية والاستثمار في التكنولوجيا؛ حيث عملت ضمن فريق «مبادلة»، الذي فتح أول مكتب في ريو دي جانيرو، لتنتقل بعدها للعمل في لندن، محطتها الرابعة.

تقول نور: إنها تفضل لندن؛ لأنها قلب عالم الاستثمار والتكنولوجيا، فهي الآن مختصة ومديرة قسم في الاستثمار بالتكنولوجيا في شركة تمتلك أصولاً بأكثر من 7 مليارات دولار، وهي تعتقد أن شركات الاستثمار في التكنولوجيا ستسهم في تغيير العالم. وعن الأسباب التي دعتها للتخصص في الاستثمار والتكنولوجيا الرقمية خاصة، قالت: لقد غيرت التكنولوجيا العالم، وسوف تستمر في ذلك، وسيأتي معظم التغيير من شركات في مراحلها المبكرة سواء كان ذلك في مجال الصحة والتعليم أو الشحن والتسليم وغير ذلك الكثير.

وعن المعوقات التي صادفتها في مشوارها الذي لا يزال في بداياته، قالت: أنا أحب التحدي، وكل ما يحفزني لاكتساب معارف وخبرات جديدة، ومن التحديات بعد التخرج كان الفوز بفرصة الالتحاق بجامعة هارفارد العريقة، وأفخر بأنني أول إماراتية عملت في تداول السندات في دبي والبرازيل، والآن في لندن.