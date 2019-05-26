طحنون بن محمد يزور عبيد الكعبي ومحمد البلوشي

العين (وام)

زار سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، مساء أمس، الفريق الركن متقاعد عبيد محمد الكعبي، وذلك في منزل الأسرة في منطقة المسعودي بمدينة العين.

وتبادل سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان والحضور الأحاديث الودية التي تجسد عمق الروابط التي تجمع القيادة الحكيمة بأبناء الوطن والحرص على التواصل معهم والالتقاء بهم.

كما زار سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، مساء أمس، محمد أحمد المحمود البلوشي، وذلك بمنزل الأسرة في منطقة الطوية بمدينة العين. وتبادل سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان والحضور الأحاديث الودية التي تجسد عمق الروابط التي تجمع القيادة الحكيمة بأبناء الوطن والحرص على التواصل معهم والالتقاء بهم.

رافق سموه -خلال الزيارتين- الشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة العين والشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان، والشيخ زايد بن طحنون آل نهيان مدير مكتب ممثل الحاكم في منطقة العين.

إلى ذلك، استقبل سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، مساء أمس بقصر سموه بمنطقة غريبة بمدينة العين، الدكتور شمشير فاياليل الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة «في.بي.إس» للرعاية الصحية والذي قدم للسلام على سموه وتهنئته بحلول شهر رمضان المبارك.

واطلع سموه خلال اللقاء على الخدمات التي تقدمها المجموعة للمراجعين والمرضى وفق أفضل الطرق الممكنة وحرصها على تقديم مستوى عالمي من الرعاية الصحية الشاملة.

وأثنى سموه على التطور الذي يشهده القطاع الطبي بالدولة ومساهمة القطاع الطبي الخاص في تقديم الرعاية الصحية للمرضى، من خلال بناء أحدث المرافق الطبية واستخدام معدات التشخيص الحديثة، واختيار الطاقم الطبي ذي الكفاءة المهنية العالية من أجل تحقيق مستويات عالية من التميز في تقديم خدماتها.