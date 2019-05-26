إنجاز 90% من تطوير محور شارع طرابلس

دبي (الاتحاد)

أنجزت هيئة الطرق والمواصلات بدبي 90% من مشروع تطوير محور شارع طرابلس الذي يحقق الربط بين شارعي الشيخ محمد بن زايد والإمارات بطول 12 كيلومتراً الذي يأتي إنجازه تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالبدء الفوري في تنفيذ الخطة الخمسية لمشاريع الطرق وأنظمة النقل التي اعتمدها سموه لمواكبة التنمية المستمرة التي تشهدها إمارة دبي، وسيكون المشروع محوراً موازياً وداعماً لمشروع تطوير شارع المطار الذي افتتحته الهيئة مؤخراً.

وقال مطر الطاير، المدير العام رئيس مجلس المديرين في الهيئة: «يسهم المشروع الذي من المتوقع افتتاحه نهاية يونيو المقبل، في تعزيز محاور الربط بين إمارتي دبي والشارقة، إضافة إلى تخفيف الازدحامات وتسهيل الحركة المرورية وتحسين مداخل منطقتي الورقاء ومردف على طول شارع طرابلس، ورفع مستوى السلامة على طول المحور، وكذلك عند تقاطع شارعي الرباط وند الحمر عند نادي بالرميثة، إضافة إلى توفير حركة حرة بسعة مرورية 12 ألف مركبة في الساعة في الاتجاهين/‏‏‏‏‏6000 مركبة في الساعة في كل اتجاه/‏‏‏‏‏»، متوقعاً أن يسهم المشروع في تخفيف الأحجام المرورية على هذين المحورين بنسبة 30%، وسيعمل عند اكتماله محوراً موازياً لمحوري العمردي - الخوانيج والعوير رأس الخور.

وأوضح أن العمل في المشروع يسير بوتيرة متسارعة، حيث انتهت الشركة المنفذة من تمديد شارع طرابلس من تقاطعه مع شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان وحتى شارع الإمارات، وكذلك الجسر الذي يربط امتداد شارع طرابلس مع شارع الإمارات باتجاه الشارقة، كما انتهت من تطوير التقاطع المجسّر بين شارعي طرابلس والشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، فيما بلغت نسبة الإنجاز في الجسر الواقع على محور شارع طرابلس مع شارع نواكشوط 92%، ووصلت في النفق الواقع على تقاطع شارعي طرابلس والجزائر /‏‏‏‏‏مردف الورقاء/‏‏‏‏‏ إلى 75%.