الجروان: 5 يونيو عيد الفطر «فلكياً»

أحمد مرسي ( الشارقة ) أكد إبراهيم الجروان، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، أن غرة شهر شوال وبداية عيد الفطر المبارك فلكياً ستكون يوم الأربعاء 5 يونيو المقبل.

وقال: «إن هلال شوال فلكياً سيولد يوم الاثنين 3 يونيو المقبل نحو الساعة 14:02 بتوقيت الإمارات، ويكون وقت غروب الشمس مماساً على الأفق الغربي، وسيغرب بعد غروب الشمس بفترة 3 دقائق فقط، لذا فتتعذر رؤيته في عموم الجزيرة العربية لعدم توافر عوامل إمكانية الرؤية البصرية للهلال، وبالتالي يكون الأربعاء 5 يونيو غرة شهر شوال حسب معايير الرؤية الفلكية».وتوقع الباحث في علوم الفضاء والفلك أن يولد هلال شهر ذي الحجة المقبل صباح يوم الخميس الأول من شهر أغسطس المقبل نحو الساعة 07:11 ويكون فوق الأفق الغربي مع غروب الشمس ويغرب بعد غروب الشمس بـ28 دقيقة، وبهذا تتوافر عوامل إمكانية الرؤية البصرية للهلال على الرغم من صعوبة الرؤية في الجزيرة العربية، وعليه يكون الجمعة 2 أغسطس غرة ذي الحجة، ويكون عيد الأضحى يوم الأحد 11 أغسطس المقبل.

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