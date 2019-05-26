الحكام يواصلون استقبال المهنئين بشهر رمضان

إمارات الدولة (وام)

واصل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، استقبال جموع المهنئين بشهر رمضان من الشيوخ وكبار رجال الدولة الذين توافدوا على قصر الزاهر، مساء أمس، للسلام على سموهما وتهنئتهما بهذه المناسبة الكريمة.

وتقبل سموهما أطيب التهاني والتبريكات من وفد الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في عجمان الذي ضم عبيد الزعابي، مدير مكتب الهيئة، ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام وكبار الوعاظ، ووفد هيئة الأعمال الخيرية وضم الدكتور خالد عبدالوهاب الخاجة، المدير التنفيذي، إلى جانب مديري الإدارات ورؤساء الأقسام والموظفين.

وتقبل سموهما التهاني من وفد هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بعجمان الذي ضم سيف إبراهيم النعيمي، مدير فرع الهلال في عجمان، ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام الذين توافدوا إلى قصر الزاهر للسلام على سموهما، حيث بادلهم صاحب السمو حاكم عجمان التهاني بشهر رمضان المبارك، مبتهلين إلى المولى تبارك وتعالى أن يديم على دولة الإمارات وشعبها الكريم نعمة الأمن والأمان، وأن ينشر بين جنباتها المحبة والتآزر الاجتماعي بين مختلف شرائح ومكونات المجتمع.

وتبادل سموهما التهاني مع الشيوخ ومسؤولي الهيئات التعليمية والصحية العامة والخاصة، وأصحاب الشركات التجارية والاقتصادية العاملة في إمارة عجمان، وأعيان البلاد وأبناء القبائل وكبار المسؤولين والمواطنين، وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية.

حضر المقابلات، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس ديوان صاحب السمو حاكم عجمان، والشيخ حميد بن عمار النعيمي، وعبدالله أمين الشرفاء، المستشار بديوان الحاكم، وطارق بن غليطة، مدير مكتب الحاكم، ويوسف محمد النعيمي، مدير عام التشريفات والضيافة، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.

واستقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، أمس، في قصر سموه بالرميلة، بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، رئيسة المجلس الوطني الاتحادي وأعضاء المجلس الذين قدموا لسموه أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك، داعين الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على قيادتنا الرشيدة وشعب دولة الإمارات بالتقدم والازدهار، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركة والأمن والسلام.

كما حضر المقابلة، الشيخ صالح بن محمد الشرقي، رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد في الفجيرة، والشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام.

وتقبل صاحب السمو حاكم الفجيرة التهاني من الدكتور يوسف عيسى الصابري، سفير الدولة لدى جمهورية بولندا الذي قدم للسلام على سموه بهذه المناسبة الكريمة. وتبادل صاحب السمو حاكم الفجيرة التهاني والتبريكات، بمناسبة شهر رمضان المبارك مع الشيوخ وكبار المسؤولين، ووجهاء وأعيان وأبناء القبائل، وجموع المهنئين من المواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية الذين توافدوا على قصر الرميلة، سائلين الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والسعادة.

حضر المقابلات، الشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس هيئة المنطقة الحرة، والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي، والشيخ الدكتور محمد بن صالح الشرقي، ومحمد سعيد الضنحاني، مدير الديوان الأميري بالفجيرة، وسالم الزحمي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، وكبار المسؤولين في الحكومة.

كما واصل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، مساء أمس، في قصر سموه، بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، استقبال المهنئين بشهر رمضان المبارك الذين قدموا لتهنئة سموه بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وتقبل سموه التهاني والتبريكات بشهر رمضان المبارك من المواطنين ورجال الأعمال والتجار، داعين العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والعافية، وعلى شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

حضر المقابلات، معالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا، والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة السياحة والآثار، وناصر سعيد التلاي، مدير الديوان الأميري، وراشد محمد أحمد، مدير التشريفات بالديوان الأميري بأم القيوين، وعدد من المسؤولين.

واستقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، أمس، معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، وأعضاء المجلس الذين قدموا لسموه أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وتبادل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة ورئيسة وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي التهاني، داعين الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على قيادتنا الرشيدة وشعب دولة الإمارات بالتقدم والازدهار، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركة والأمن والسلام. كما تقبل سموه التهاني بهذه المناسبة من جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، وعدد من كبار المسؤولين ورجال الأعمال، وجموع المهنئين من الوجهاء والأعيان والمواطنين والمقيمين من أبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية.

وابتهل الجميع بالدعاء إلى الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بموفور الصحة والعافية، وعلى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي وشعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

حضر المقابلات، الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس هيئة رأس الخيمة للبترول، رئيس دائرة الخدمات العامة، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.