سعيد بن محمد يستقبل وفد كلية الدفاع الوطني

العين (وام) استقبل الشيخ الدكتور سعيد بن محمد آل نهيان، مساء أمس، في قصره بمدينة العين، وفد كلية الدفاع الوطني برئاسة اللواء ركن طيار رشاد محمد سالم السعدي، قائد الكلية.

وتبادل الشيخ الدكتور سعيد بن محمد آل نهيان مع وفد كلية الدفاع الوطني التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك، واطلع على معايير التعليم الأكاديمي التي تطبقها الكلية من خلال استقطاب أفضل الكفاءات التعليمية والمتخصصين في مجالات الدفاع الوطني، والتعاون مع الجامعات ومراكز البحث المحلية والإقليمية والدولية، بما يحقق مهمة الكلية وأهدافها.

وتمنى الشيخ الدكتور سعيد بن محمد آل نهيان، مزيداً من التوفيق والنجاح لكلية الدفاع الوطني لتواصل تحقيق أهدافها ورؤيتها.

حضر اللقاء، الشيخ سرور بن سعيد بن محمد آل نهيان، والشيخ خليفة بن سعيد بن محمد آل نهيان، والشيخ سلطان بن سعيد بن محمد آل نهيان، وعدد من السفراء والمسؤولين.

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