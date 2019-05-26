النائب العام: زايد جعل العمل الإنساني سلوكاً

أبوظبي (الاتحاد)

قال المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للدولة، بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني، كان الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، خير معلم في حياته، وبعد رحيله، ضرب المثل حياً في حب الخير، وجعل من العمل الخيري والإنساني قيمةً وسلوكاً في نفوس أبناء الإمارات وكثير من الناس، ولأن من يعمل مثقال ذرة خيراً يره حقاً وصدقاً، أجمعت الدولة حكومةً وشعباً على تسمية يوم من العام باسمه مقروناً بالعمل الإنساني، فضرب لنا المثل الأعلى أيضاً بعد رحيله معلماً للناس بأن ما ينفع الناس يمكث في الأرض، وأن عمل الخير يعظم به الأجر، ويحسن به الذكر. وأضاف: «الشيخ زايد، رحمه الله، بذل عن صدق وإيمان وإخلاص عمره وما أوتي من طاقة وقدرة من أجل الخير والإنسانية في كل مكان، فألهم الله الناس به، وصار رمزاً ونموذجاً للعمل الخيري والإنساني، لذا كان يوم زايد للعمل الإنساني كل عام مناسبة لبذل الخير، وتذكر الشيخ زايد وتدبر مسيرته وعمله، ولا عجب أن يجتمع هذا اليوم بمناسبة أخرى هي عام التسامح، لتعلو كما هي دائماً سيرة رجل كان التسامح شيمته، وعمل الخير من أجل الإنسانية فطرته، وكأن زايد وجد ليبقى أبد الدهر بين بني وطنه وبين محبي الخير والساعين إليه في كل بقاع العالم، قدوة يحتذى بها في التسامح والإنسانية، رحم الله والدنا ومعلمنا الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ومنحنا القوة والقدرة لنسير على دربه المنير».