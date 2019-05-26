«كهرباء الشارقة» تبدأ تشغيل 8 محطات جديدة جهد 33 كيلوفولت

الشارقة (الاتحاد)

نفذت هيئة كهرباء ومياه الشارقة برنامجاً لتطوير وتعديل الشبكات في عدد من المناطق، بالإضافة إلى تشغيل عدد 8 محطات جديدة جهد 33 كيلوفولت منذ بداية العام الحالي، ما يسهم في تحقيق الثبات والاستقرار للشبكات الكهربائية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وأوضح الدكتور المهندس راشد الليم، رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، أن دعم ومتابعة صاحب السمو حاكم الشارقة المستمرة، تشكل حافزاً كبيراً لبذل مزيد من الجهد لتطوير وتعديل الشبكات، وإنجاز مشروعات المحطات وتوفير كل المتطلبات اللازمة لإنجاز المشروعات، واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن توفير الخدمات بأفضل جودة، وتوفير الطاقة اللازمة للتوسعات والمشروعات التطويرية، ما يتطلب التوسع في مشروعات الطاقة والمياه وشبكات النقل والتوزيع، منوهاً إلى أن تقديرات الهيئة تشير إلى استمرار نمو الطلب على الطاقة في الإمارة بمعدل 4 بالمائة سنوياً.

وأشار إلى أن خطة الهيئة تتضمن الاستمرار في تنفيذ منظومة تطوير شبكات النقل والتوزيع، وإضافة محطات جديدة، لافتاً إلى أن الهيئة أولت اهتماماً كبيراً لتوفير الخدمات للمشروعات التطويرية الجديدة، وتطوير الخدمات في مجالات عملها كافة ضمن خططها الحالية والمستقبلية.

وأوضحت المهندسة مي الليم، مدير إدارة التخيل الهندسي، أن المشروعات الجديدة التي أنجزتها الهيئة منذ بداية عام 2019 تشمل الانتهاء من تنفيذ وتشغيل 8 محطات جهد 33 كيلو فولت، تضم محطات الغبيبة 2، ومحطة مصنع الإسمنت، والسيوح 3، والنهدة 8، وتلال سيتي، ونسمة، والسيوح 2، والجرينة 2، كما انتهت من تنفيذ وتعديل الشبكات الكهربائية في عدد من المناطق، شملت تعديل شبكات 33 كيلوفولت في أبو شغارة، والقاسمية، وتعديل شبكات 11 كيلوفولت في أبو شغارة.

وأشارت إلى أن المشاريع التطويرية التي نفذتها الهيئة ستسهم في تحقيق الثبات والاستقرار لشبكة الكهرباء وتوزيع الأحمال في مناطق عدة، كما تخدم عدداً من المشروعات التطويرية الجديدة، مؤكدة أن الهيئة تحرص على توفير الإمكانات كافة، ومراعاة أعلى نظم الأمان والجودة في العمل، وتشغيل الشبكة الكهربائية بأعلى مستويات الأداء فنياً، كما تعمل على تنفيذ الدراسات اللازمة كافة لتطوير وتوسعة شبكات النقل والتوزيع وأنظمة تشغيل وتوليد الكهرباء، ورفع مستوى الكفاءة، وتعزيز قدرات المحطات لتلبية معدلات الطلب المتزايد على الكهرباء.