خليفة بن محمد: «يوم زايد للعمل الإنساني» يسرد سيرة زايد رمز العطاء

أبوظبي (الاتحاد) أكد الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، رئيس جمعية واجب التطوعية، أن يوم زايد للعمل الإنساني مناسبة وطنية ارتبطت برمز العطاء، والدنا المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان -طيب الله ثراه- وتأتي تأكيداً للعالم بأن دولة الإمارات دولة الإنسانية والخير وأنها تسير على نهج حكيم العرب الذي سارت عليه القيادة الرشيدة، بنشر الوعي بين أرجاء المجتمع بفكر باني نهضتها في إطلاق المبادرات التي ترسخ معنى العطاء والإنسانية، وهو ما تسعى إليه جمعية واجب التطوعية التي اتخذت من الإنسانية رسالة وطنية، فالعمل التطوعي يستهدف المجتمع والإنسان في نهاية الأمر.

وأضاف الشيخ خليفة بن محمد أن تطوع الإنسان لخدمة الإنسان ودعمه بكل السبل، هو نهج الإمارات الذي يسير وفق مبدأ الحق في الحياة لكل البشر بغض النظر عن الدين أو العرق، بهدف دعم الإنسان وتوفير سبل العيش له في أي مكان بالعالم.

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