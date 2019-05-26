«كلنا الإمارات» تنظم ملتقى «أنا متسامح» مساء الاثنين

أبوظبي (الاتحاد) تنظم جمعية كلنا الإمارات مساء الاثنين المقبل ملتقى جمعية كلنا الإمارات للتسامح بعنوان «أنا متسامح» احتفاءً بيوم زايد للعمل الإنساني لاستعراض الدور الإنساني والخيري للمغفور له الأب المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإسهاماته الكثيرة في مجال العطاء والتسامح الإنساني داخل الدولة وخارجها.

وأوضحت الدكتورة حبيبة سيف الشامسي، عضو مجلس الإدارة أمين السر العام للجمعية، أن الملتقى يتضمن محاضرات توعوية دينية وأمسية شعرية وطنية وفقرات خاصة تهدف إلى ترسيخ قيم التسامح للأطفال، إضافة إلى غرس شتلات من شجرة الغاف رمز التسامح، ولمكانة الشجرة قلوب الإماراتيين وارتباطها بالعادات والتقاليد وصمودها الذي ارتبط بقسوة المناخ الصحراوي.

كما دعت الدكتورة الشامسي الجمهور من مواطنين ومقيمين للحضور والمشاركة في الملتقى الذي سينظم بمقر الجمعية في مدينة خليفة بن زايد في أبوظبي برامج متنوعة لترسيخ التسامح والاعتزاز بالهوية، موضحة أن جمعية كلنا الإمارات والتي يرأسها سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي، رئيس دائرة النقل، تهدف للمساهمة في تنشئة أجيال فاعلة وواعية على المستويين الشخصي والوطني، وتنمية روح الانتماء والولاء للوطن في نفوسهم، كما تهدف لتعزيز وترسيخ مفهوم الوطنية، والعمل على نشر أواصر الألفة والتلاحم بين أفراد المجتمع، وتحفيز المواطنين على تحمل المسؤولية الوطنية، وتوثيق وبث روح العطاء والتطوع بين أطياف المجتمع الإماراتي.

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