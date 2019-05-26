منصور بن زايد يحضر مأدبة إفطار أقامها محمد بن بطي

أبوظبي (وام) حضر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، مأدبة الإفطار التي أقامها معالي الشيخ محمد بن بطي آل حامد في منزله في أبوظبي مساء أمس تكريماً لسموه. وتبادل سموه مع معالي الشيخ محمد بن بطي التهاني والتبريكات بشهر رمضان الفضيل، سائلين المولى عز وجل، أن يعيد هذه المناسبة على صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بالخير واليمن والبركات ودوام الصحة والعافية، وأن يحفظ دولة الإمارات وشعبها، وأن يديم عليها الأمن والأمان والاستقرار والرخاء.

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