أمسية رمضانية في جمعية أم المؤمنين

عجمان (وام)

تحت رعاية قرينة صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، الشيخة فاطمة بنت زايد بن صقر آل نهيان، شهدت الشيخة خولة بنت خالد آل نهيان، حرم الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، أمسية رمضانية نظمتها جمعية أم المؤمنين في مقرها بالتعاون مع مركز المعلومات الإسلامي لجمعية دار البر بدبي احتفاء بـ 105 من المسلمات الجديدات والداعيات والمعلمات من مختلف جنسيات دول العالم والمقيمات على أرض الإمارات.

وقالت الشيخة غلا بنت راشد بن حميد النعيمي في كلمة خلال الأمسية بحضور الشيخة زين بنت راشد النعيمي، وجمع كبير من عضوات جمعية إدارة أم المؤمنين وسيدات المجتمع وضيفات الملتقى الرمضاني: إن الإسلام هو رسالة الله إلى الناس أجمعين ويدعو إلى السلام والرضا إلى يوم القيامة، ومن فضل الله أننا نحن اليوم يجمعنا معكن مكان واحد للتعرف على الدين الإسلامي وأن يحب بعضنا بعضا، وحب الله هو عمل نابع من القلب وهو من أساسيات دين الإسلام الذي نشأ عليه». وأكدت موزه نصيب سعيد رئيسة قسم الداعيات بمركز المعلومات الإسلامي لجمعية دار البر أن الأمسية ضمت 100 من المسلمات الجديدات من أوروبا وأستراليا وآسيا وأفريقيا، منوهة إلى أنه خلال شهر رمضان استقبل المركز الإسلامي 500 رجل وامرأة اعتنقوا الإسلام. وقدمت أنا بيلا إحدى المسلمات الجديدات من أستراليا ملخصاً عن تجربتها في اعتناق الإسلام، موضحة أنها تدرس في إحدى الجامعات في الدولة، وأنها تعرفت إلى الإسلام وأحبت كل ما يتعلق به، حيث أضاف الكثير من الأمور المضيئة لحياتها، وجعل روحها أكثر سعادة وأماناً ورضا.