عبدالله بن زايد ونهيان بن مبارك يعزيان حمد الشامسي بوفاة والده

قدم سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح واجب العزاء إلى معالي حمد مبارك بن رغش الشامسي بوفاة المغفور له والده وذلك لدى زيارتهما مجلس العزاء في منطقة زاخر بمدينة العين.

وأعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان عن خالص عزائهما ومواساتهما سائلين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

كما قدم واجب العزاء سعادة المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة.

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