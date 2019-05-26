واصل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين الليلة بقصر سموه بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولى عهد أم القيوين استقبال المهنئين بشهر رمضان المبارك الذين قدموا لتهنئة سموه بمناسبة شهر رمضان المبارك.

فقد تقبل سموه التهاني والتبريكات بشهر رمضان المبارك من المواطنين ورجال الأعمال والتجار، داعين العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والعافية وعلى شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

حضر المقابلات معالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار وسعادة ناصر سعيد التلاي مدير الديوان الأميري وسعادة راشد محمد أحمد مدير التشريفات بالديوان الأميري بأم القيوين وعدد من المسؤولين. اقرأ أيضاً.. حاكم أم القيوين يواصل استقبال المهنئين بشهر رمضان المبارك

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