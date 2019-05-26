حاكم الفجيرة يستقبل رئيسة وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي

استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، اليوم السبت، في قصر سموه بالرميلة بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي وأعضاء المجلس الذين قدموا لسموه أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك داعين الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على قيادتنا الرشيدة وشعب دولة الإمارات بالتقدم و الازدهار وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير و البركة و الأمن و السلام.

كما حضر المقابلة، الشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد في الفجيرة و الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام.

و تقبل صاحب السمو حاكم الفجيرة التهاني من سعادة الدكتور يوسف عيسى الصابري سفير الدولة لدى جمهورية بولندا الذي قدم للسلام على سموه بهذه المناسبة الكريمة.

و تبادل صاحب السمو حاكم الفجيرة التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك كذلك مع الشيوخ وكبار المسؤولين و وجهاء و أعيان و أبناء القبائل وجموع المهنئين من المواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية الذين توافدوا على قصر الرميلة.. سائلين الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والسعادة.

حضر المقابلات الشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس هيئة المنطقة الحرة والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي والشيخ الدكتور محمد بن صالح الشرقي وسعادة محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة وسعادة سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة و كبار المسؤولين في الحكومة.