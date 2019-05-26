هزاع ومنصور بن زايد يعزيان حمد بن رغش الشامسي بوفاة والده

قدم سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، واجب العزاء إلى معالي حمد مبارك بن رغش الشامسي بوفاة المغفور له والده.

وأعرب سموهما - خلال زيارتهما مجلس العزاء في منطقة زاخر بمدينة العين - عن خالص عزائهما ومواساتهما لأسرة و ذوي الفقيد سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

كما قدم واجب العزاء عدد من الوزراء والمسؤولين.

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