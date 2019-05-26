حاكم رأس الخيمة يستقبل رئيسة وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، اليوم السبت، معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي وأعضاء المجلس الذين قدموا لسموه أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك.

و تبادل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة ورئيسة وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي التهاني داعين الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على قيادتنا الرشيدة وشعب دولة الإمارات بالتقدم والازدهار وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركة والأمن والسلام.

كما تقبل سموه التهاني بهذه المناسبة من جمعية الإمارات لحقوق الإنسان وعدد من كبار المسؤولين ورجال الأعمال وجموع المهنئين من وجهاء وأعيان والمواطنين والمقيمين من أبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية.

وتقدم الجميع بالدعاء إلى الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بموفور الصحة والعافية وعلى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي وشعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

حضر المقابلات الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي رئيس هيئة رأس الخيمة للبترول رئيس دائرة الخدمات العامة والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين. اقرأ أيضاً.. حاكم رأس الخيمة يواصل استقبال المهنئين بشهر رمضان

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